Бузова намылилась на Евровидение: сеть хохочет

Эпатажная российская певица Ольга Бузова намылилась на международный песенный конкурс Евровидение, удивив пользователей сети.

Об этом она неожиданно объявила на одном из своих концертов, соответствующим видео поделилось издание Super.ru (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Это мой первый англоязычный трек. Это было в 2017 году, и я уверяю вас, что это не последняя песня на английском языке. Следующую песню на английском я буду петь на Евровидении", – сказала она со сцены.

Бузова намылилась на Евровидение instagram/buzova86

Столь самоуверенное убеждение Бузовой в том, что она будет представлять Россию на конкурсе такого высокого уровня, позабавило пользователей.

"Позор на весь мир нам обеспечен", "В финал бы не вышла", "Из рубрики цирк уехал, а клоуны остались", "Она всех сделает. Конечно первое", "Какой ужас", "Поражает ее самоуверенность", "Это будет сенсация и позор", – посмеялись в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году Филипп Киркоров пригласил Бузову на Евровидение, чтобы она выступила талисманом для участника от РФ Сергея Лазарева, который занял третье место.

Певица неоднократно позорилась на собственных концертах, забывая открывать рот под фонограмму.

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