Российская телеведущая Дана Борисова снова уличила скандальную балерину Анастасию Волочкову в пьянстве.

Так, по ее словам, Анастасия регулярно злоупотребляет спиртным в больших дозах. Однако отметила, что это личное дело балерины и пускай живет так, как ей хочется. Об этом Борисова сообщила в интервью изданию Starhit.

Анастасия Волочкова и Дана Борисова

"Бухает нормально. Но это ее личное дело. Нравится ей так, пусть и живет. Это я была на дне, мне нельзя было жить с веществами. Лошадиное здоровье Насти выдерживает все – и ради Бога", – сказала Борисова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дана Борисова уже заявляла, что у Анастасии Волочковой алкогольная зависимость. Она отмечала, что балерину надо срочно спасать.

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