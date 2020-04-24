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24 апреля • обновлено в 14:02
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"Бухает нормально!" Борисова ошарашила правдой о Волочковой

5.1т
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Российская телеведущая Дана Борисова снова уличила скандальную балерину Анастасию Волочкову в пьянстве.

Так, по ее словам, Анастасия регулярно злоупотребляет спиртным в больших дозах. Однако отметила, что это личное дело балерины и пускай живет так, как ей хочется. Об этом Борисова сообщила в интервью изданию Starhit.

Анастасия Волочкова и Дана Борисова

Анастасия Волочкова и Дана Борисова

"Бухает нормально. Но это ее личное дело. Нравится ей так, пусть и живет. Это я была на дне, мне нельзя было жить с веществами. Лошадиное здоровье Насти выдерживает все – и ради Бога", – сказала Борисова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дана Борисова уже заявляла, что у Анастасии Волочковой алкогольная зависимость. Она отмечала, что балерину надо срочно спасать.

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Автор
Кристина Долматова
Персоны
Дана Борисова Анастасия Волочкова
Место
Россия
Теги
Новости России шоу шоу-бизнес
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