Британские СМИ жестко высмеяли Волочкову

Скандальную российскую балерину Анастасию Волочкову высмеяли в зарубежных СМИ. Журналисты обратили внимание на то, как неумело танцовщица редактирует свои снимки.

Фотография балерины попала в подборку британского таблоида The Sun.

utro.ru

"Мы все грешим применениями фильтров или увеличиваем яркость изображений, но эти снимки выводят редактирование фотографий на совершенно новый уровень", – говорится в статье.

На фото Волочкова позирует на фоне морского побережье и можно заметить, что море позади балерины "поплыло" – видимо для того, чтобы сделать ее фигуру стройнее.

The Sun

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Волочкова гневно высказалась о журналистке и телеведущей Ксении Собчак, назвав ее завистницей и "актрисой погорелого театра".

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