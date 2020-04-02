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2 апреля • обновлено в 09:50
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Брежневу разнесли в сети из-за ужасного пения. Видео

2.9т
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Украинская певица Вера Брежнева, которая сейчас живет и работает в Москве, нарвалась на критику в сети из-за своего пения.

Так, на своей странице в Instagram знаменитость опубликовала новый ролик, на котором исполняет фрагмент песни Monatik "Вечность" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Вера Брежнева

Вера Брежнева

Instagram @ververa

В кадре Вера появилась вместе со своим мужем Константином Меладзе, который играл Брежневой на фортепиано. Таким видео звездная пара поздравила Monatik с днем рождения – 1 апреля певцу исполнилось 34 года.

В комментариях многие пользователи присоединились к поздравлениям, однако были и те, кто в пух и прах раскритиковал пение Брежневой. По мнению подписчиков, у певицы совершенно нет голоса.

"Слушать просто невозможно", "Голоса, конечно, нет", "Голос едва тянет на тройку", "Вера – красавица, но пение к ней не имеет никакого отношения", "Уши режет", "Поет она не то, что плохо – у нее голоса вообще нет", "Испанский стыд", – писали в комментариях пользователи.

"Голоса вообще нет": Брежневу разнесли в сети из-за ужасного пения
"Голоса вообще нет": Брежневу разнесли в сети из-за ужасного пения
"Голоса вообще нет": Брежневу разнесли в сети из-за ужасного пения
"Голоса вообще нет": Брежневу разнесли в сети из-за ужасного пения
"Голоса вообще нет": Брежневу разнесли в сети из-за ужасного пения
"Голоса вообще нет": Брежневу разнесли в сети из-за ужасного пения
"Голоса вообще нет": Брежневу разнесли в сети из-за ужасного пения
"Голоса вообще нет": Брежневу разнесли в сети из-за ужасного пения
"Голоса вообще нет": Брежневу разнесли в сети из-за ужасного пения
"Голоса вообще нет": Брежневу разнесли в сети из-за ужасного пения
"Голоса вообще нет": Брежневу разнесли в сети из-за ужасного пения

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Вера Брежнева поделилась пикантным фото с мужем, продюсером Константином Меладзе.

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Автор
Анна Михно
Персона
Вера Брежнева
Место
Украина
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