"Голоса вообще нет": Брежневу разнесли в сети из-за ужасного пения

Украинская певица Вера Брежнева, которая сейчас живет и работает в Москве, нарвалась на критику в сети из-за своего пения.

Так, на своей странице в Instagram знаменитость опубликовала новый ролик, на котором исполняет фрагмент песни Monatik "Вечность" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Вера Брежнева Instagram @ververa

В кадре Вера появилась вместе со своим мужем Константином Меладзе, который играл Брежневой на фортепиано. Таким видео звездная пара поздравила Monatik с днем рождения – 1 апреля певцу исполнилось 34 года.

В комментариях многие пользователи присоединились к поздравлениям, однако были и те, кто в пух и прах раскритиковал пение Брежневой. По мнению подписчиков, у певицы совершенно нет голоса.

"Слушать просто невозможно", "Голоса, конечно, нет", "Голос едва тянет на тройку", "Вера – красавица, но пение к ней не имеет никакого отношения", "Уши режет", "Поет она не то, что плохо – у нее голоса вообще нет", "Испанский стыд", – писали в комментариях пользователи.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Вера Брежнева поделилась пикантным фото с мужем, продюсером Константином Меладзе.

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