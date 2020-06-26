Брежнева 'убрала' одну из участниц 'ВИА Гры' из-за слухов о романе с Меладзе, – продюсер

Певица Вера Брежнева может быть причастна к уходу из группы "ВИА Гры" вокалистки Эрики Герцег.

Об этом сообщил российский продюсер Леонид Дзюник, передает "Экспресс газета". По словам мужчины, певица настояла на замене Герцег из-за ревности к своему мужу и продюсеру коллектива Константину Меладзе. Напомним: ранее в сети обсуждали возможный роман продюсера "ВИА Гры" с Герцег.

"Я больше чем уверен, что к увольнению Эрики Герцег из "ВИА Гры" приложила руку Брежнева. Слухи о связи ее супруга с Эрикой явно возникли не на пустом месте. Все молодые девицы, которые попадали в коллектив к господину Меладзе, пытались любыми средствами привлечь его внимание. И Константин Шотаевич всегда этим пользовался", – рассказал Дзюник.

Эрика Герцег и Константин Меладзе (Instagram-аккаунт Эрики Герцег)

Он также отметил, что Меладзе за время работы в коллективе "перепробовал практически всех солисток".

"Партнер Меладзе Дима Костюк рассказывал мне, что тот перепробовал чуть ли не всех. Как то я спросил у него, почему у них в "ВИА Гре" так часто меняются солистки. "Плохо работают, Косте не всегда нравится" – ответил он. – "Плохо работают на сцене?" – уточнил я. "Не только на сцене", – рассмеялся Дима", – подытожил Дзюник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Вера Брежнева делилась с поклонниками эротичной web-фотосессией.