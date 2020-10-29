Брэд Питт расстался с 27-летней 'копией Джоли' Потуральски

56-летний голливудский актер Брэд Питт расстался со своей возлюбленной 27-летней немецкой моделью Николь Потуральски.

Пара начала встречаться в августе этого года, а не так давно они разорвали отношения, передает издание Page Six.

Так, Потуральски и Питт провели вместе всего два месяца. Согласно источникам, их роман никогда не был серьезным. Ведь Никополь до сих пор замужем и у них с мужем "свободный брак".

Кроме того, немецкую модель в сети назвали "молодой копией Джоли" за внешнее сходство с актрисой.

"Это никогда не было так серьезно, как предполагалось", – пишет источник.

Напомним, Потуральски с актером Брэдом Питтом познакомились в августе 2020 года в ресторане мужа модели. Девушка состоит в браке с 68-летним ресторатором Роландом Мэри. Также они воспитывают общего сына Эмина.

Как сообщал OBOZREVATEL, голливудский актер Бред Питт попал в скандал из-за американки, которая обвиняет его в мошенничестве.