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"Боже, кто это?" Морское фото певицы-подруги Януковича напугало сеть

4.8т Читать материал на украинском

Сбежавшая в Россию певица Таисия Повалий шокировала своих поклонников внешним видом.

Артистка разместила фото в Instagram с отпуска, чем вызвала обсуждение среди своих поклонников.

"Я расслабилась полностью и получала удовольствие от природы! Еще немного, и надо возвращаться домой в Киев, где предстоит много работы по подготовке к юбилею!" – написала она в сети.

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Однако в комментариях под постом пользователи писали, что не узнают певицу из-за обилия пластических операций на лице.

"Я зразу подумала, что Успенская на фото", "Почему после пластики, все похожи друг на друга?", "Перебор с пластикой, ужас", "Боже, кто это?" – писали в сети.

Таисия Повалий

Таисия Повалий

Instagram

"Боже, кто это?" Морское фото певицы-подруги Януковича напугало сеть
"Боже, кто это?" Морское фото певицы-подруги Януковича напугало сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, Таисия Повалий озадачила пользователей соцсетей неудачным образом.

Также скандальная певица заявила, что даст концерт в Киеве.

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Таисия Повалий
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