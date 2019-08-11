"Боже, кто это?" Морское фото певицы-подруги Януковича напугало сеть

Сбежавшая в Россию певица Таисия Повалий шокировала своих поклонников внешним видом.

Артистка разместила фото в Instagram с отпуска, чем вызвала обсуждение среди своих поклонников.

"Я расслабилась полностью и получала удовольствие от природы! Еще немного, и надо возвращаться домой в Киев, где предстоит много работы по подготовке к юбилею!" – написала она в сети.

Однако в комментариях под постом пользователи писали, что не узнают певицу из-за обилия пластических операций на лице.

"Я зразу подумала, что Успенская на фото", "Почему после пластики, все похожи друг на друга?", "Перебор с пластикой, ужас", "Боже, кто это?" – писали в сети.

Таисия Повалий Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, Таисия Повалий озадачила пользователей соцсетей неудачным образом.

Также скандальная певица заявила, что даст концерт в Киеве.

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