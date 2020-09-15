Боярский потерял сознание в кабинете врача. Видео

Советский и российский актер Михаил Боярский потерял сознание в кабинете врача одной из поликлиник Москвы перед вакцинацией от гриппа.

Издание "Комсомольская правда" опубликовало ролик, на котором видно, как 70-летнему артисту стало плохо в тот момент, когда его осматривал медик (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Впоследствии оказалось, что терапевт нажал на лимфоузлы и у Боярского повысилось давление. В результате актер упал со стула и ударился головой о стену. Ему вовремя оказали первую помощь. Отметим, что Боярский все же решил сделать прививку от гриппа после того, как его состояние здоровья улучшилось.

"Как часто делаю прививки от гриппа? Как жена скажет, тогда и делаю", – в шутку ответил журналистам актер.

Михаил Боярский – народный артист РСФСР, получивший известность благодаря фильму "Д'Артаньян и три мушкетера", в котором он исполнил роль д'Артаньяна. Также он сыграл в кинокартинах "Республика Шкид", "Новогодние приключения Маши и Вити", "Мама" и "Сватовство гусара".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российского актера Михаила Ефремова госпитализировали из зала суда, где проходило заседание по его делу. Так, артисту резко стало плохо, он потерял сознание.

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