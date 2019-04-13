"Больше я уже никогда не осмелюсь..." Пугачева сделала личное признание перед 70-летием

Российская звезда, примадонна Алла Пугачева подтвердила слухи о возвращении на сцену. Так, артистка даст юбилейный концерт в честь 70-летия.

Об этом сообщило издание "Вокруг ТВ". "Здоровье надо беречь. Этот концерт для меня святое, потому что главная мотивация — дети. Больше я уже не осмелюсь ничего этого делать. С такими муками и нервами!", — призналась Пугачева.

Отметим, что шоу под названием "Алла Пугачева. P.S" состоится 17 апреля в Москве на сцене Кремлевского дворца. Также вопреки слухам о том, что примадонна давно уже не в голосе и не может петь в живую, Алла Борисовна уверила: использовать фонограмму на своем юбилейном концерте не собирается, потому что не умеет под нее открывать рот.

Алла Пугачева Фото: Фото: Vladtime

Интересно, что выступать перед полным зрительным залом Пугачева вообще не собиралась. Изначально она планировала сделать концерт для детей и близких и записать его для телевидения. Но что-то пошло не так.

"Когда начали готовиться, в Кремле удивлялись, что я людей на концерт не зову: "А как же зал будет пустой? Может, настоящий концерт сделаем?" "Сделаем", — ответила я машинально, потому что была вся в мыслях, на эмоциях. Потом мне звонят и говорят, что началась суета с билетами. Я опешила и переспросила: "С какими билетами?"... Вот так меня и сосватали на мой собственный концерт", — заявила Пугачева в беседе с журналистом "МК".

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми Фото: instagram/maxgalkinru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские СМИ сообщили о скандале, который развернулся в сети вокруг предстоящего юбилейного концерта Аллы Пугачевой в Кремлевском дворце Москвы.

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