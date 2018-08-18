"Больше нет с нами": умер бывший директор "Океан Ельзы"

Сегодня, 18 августа, сеть потрясла новость о смерти бывшего концертного директора группы "Океан Ельзы", а также директора групп ТНМК и "Скай" Богдана Уцехи.

На момент трагедии Уцехе было 44 года. Об этом стало известно из социальной сети Facebook.

Обстоятельства смерти мужчины пока отсутствуют. Арт-директор компании "Atas" Борис Гинжук отметил, что у него были проблемы с сердцем.

"Богданчика больше нет с нами. Он улетел на небо слушать музыку", - написала жена Уцехи.

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