"Большая трагедия и шок": в сети поражены смертью солиста легендарной украинской группы

В сети оказались шокированы новостью о смерти солиста известной украинской группы "Нэнси" Сергея Бондаренко.

Убитые новостью, поклонники выразили свои соболезнования на странице отца Сергея, основателя "Нэнси" Анатолия Бондаренко. "Анатолий, наши соболезнования Вам. Как же так. Царство небесное", "Как такое возможно ??? Кошмар!", "Сочувствую, Толя и Лена", "Мои сочувствия. Нет слов", "Большая трагедия и шок", - написали небезразличные.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 2 октября, в США в возрасте 72 лет от сердечного приступа умер звукорежиссер группы "The Beatles" Джефф Эмерик.