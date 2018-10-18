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"Большая трагедия и шок": в сети поражены смертью солиста легендарной украинской группы

10.7тЧитать материал на украинском

В сети оказались шокированы новостью о смерти солиста известной украинской группы "Нэнси" Сергея Бондаренко.

Убитые новостью, поклонники выразили свои соболезнования на странице отца Сергея, основателя "Нэнси" Анатолия Бондаренко. "Анатолий, наши соболезнования Вам. Как же так. Царство небесное", "Как такое возможно ??? Кошмар!", "Сочувствую, Толя и Лена", "Мои сочувствия. Нет слов", "Большая трагедия и шок", - написали небезразличные.

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"Большая трагедия и шок": в сети поражены смертью солиста легендарной украинской группы
"Большая трагедия и шок": в сети поражены смертью солиста легендарной украинской группы
"Большая трагедия и шок": в сети поражены смертью солиста легендарной украинской группы
"Большая трагедия и шок": в сети поражены смертью солиста легендарной украинской группы
"Большая трагедия и шок": в сети поражены смертью солиста легендарной украинской группы

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 2 октября, в США в возрасте 72 лет от сердечного приступа умер звукорежиссер группы "The Beatles" Джефф Эмерик.

Место
Украина
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