"Время покаяться!" Больной коронавирусом Лещенко спел в больнице и разозлил сеть

Российский певец Лев Лещенко, который попал в больницу с коронавирусом, спел в больничной палате и вызвал негодование в сети. Многие заявили, что артисту нужно было извиниться за то, что он подверг опасности других людей.

Видео с пением артиста на своей странице в Twitter разместил Дмитрий Смирнов.

"Берегите свой дом, своих родных и, конечно, свое здоровье": Лев Лещенко в палате клиники в Коммунарке поет "Надежду" и благодарит всех за поддержку pic.twitter.com/TSHD5QhGLl — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 2, 2020

"Может лучше надо было извиниться на камеру, что после приезда не соблюдал карантин и подверг риску заражения других людей, вместо песен", "Вообще-то ему самое время покаяться перед народом", "Скольких он инфицировал? Тех, у кого нет столько денег", - комментируют видео в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский певец Лев Лещенко, у которого обнаружили коронавирус, мог заразить своих коллег по сцене этим заболеванием. Так, до госпитализации артист посещал светские мероприятия, а также снимался в телешоу.

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