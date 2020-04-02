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3 апреля • обновлено в 01:07
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Больной коронавирусом Лещенко спел в больнице и разозлил сеть

3.3т
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Российский певец Лев Лещенко, который попал в больницу с коронавирусом, спел в больничной палате и вызвал негодование в сети. Многие заявили, что артисту нужно было извиниться за то, что он подверг опасности других людей.

Видео с пением артиста на своей странице в Twitter разместил Дмитрий Смирнов.

"Время покаяться!" Больной коронавирусом Лещенко спел в больнице и разозлил сеть

"Может лучше надо было извиниться на камеру, что после приезда не соблюдал карантин и подверг риску заражения других людей, вместо песен", "Вообще-то ему самое время покаяться перед народом", "Скольких он инфицировал? Тех, у кого нет столько денег", - комментируют видео в сети.

"Время покаяться!" Больной коронавирусом Лещенко спел в больнице и разозлил сеть
"Время покаяться!" Больной коронавирусом Лещенко спел в больнице и разозлил сеть
"Время покаяться!" Больной коронавирусом Лещенко спел в больнице и разозлил сеть
"Время покаяться!" Больной коронавирусом Лещенко спел в больнице и разозлил сеть

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский певец Лев Лещенко, у которого обнаружили коронавирус, мог заразить своих коллег по сцене этим заболеванием. Так, до госпитализации артист посещал светские мероприятия, а также снимался в телешоу.

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Автор
Мария Дидык
Тема
Коронавирус
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Дeбилы, теперь всем заболевшим каяться и на коленях валяться "не палите хату"?
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