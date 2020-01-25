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25 января • обновлено в 17:33
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"Болеет, что ли?" Боярский поразил ужасным видом

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Российская актриса Елизавета Боярская показала семейное фото, на котором людей ужаснул внешний вид ее отца, знаменитого артиста Михаила Боярского.

В сети размышляют, не болен ли случайно 70-летний актер.

Отмечается, что накануне, 24 января, брат Елизаветы, политик Сергей Боярский отпраздновал свой 40-летний юбилей, в связи с чем она публично поздравила его.

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Женщина назвала брата своей опорой, веселым, порядочным и добрым человеком, пожелала ему счастья и здоровья.

На общем снимке с ними позируют и родители, - Михаил Боярский и Лариса Луппиан.

Внешний вид Михаила встревожил поклонников.

"Отец болеет, что ли, как он ужасно выглядит. С днем рождения, здоровья тебе и удачи в жизни", - среди прочего написали в комментариях.

"Болеет, что ли?" Боярский поразил ужасным видом

Напомним, ранее сеть шокировала своим внешним видом без фотошопа украинская певица Вера Брежнева.

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