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17 октября • обновлено в 16:35
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В кокаиновом скандале Бочкаревой замешана еще одна звезда

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В скандале с российской актрисой Натальей Бочкаревой, которую поймали с кокаином, может быть замешан известный рэпер.

Об этом сообщил "Московский комсомолец", сославшись на свои источники в правоохранительных органах.

"Нам стало известно, что персонажи светской тусовки довольно долгое время приобретали товар у одного и того же наркодилера. Но где-то пару месяцев назад качество "дури" резко снизилось", — заявил источник газеты.

Наталья Бочкарева

Наталья Бочкарева

НТВ

По его словам, выход — интернет-магазин — коллегам предложил один из известных рэперов. Издание утверждает, что знает его имя, но не называет.

Клиентам интернет-магазина необходимо было перевести деньги продавцу, после чего им отправляли адрес "закладки" — обычно подъезд одного из домов в спальном районе Москвы.

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По информации оперативников, для "закладок" часто использовали дом номер 23 по Щелковскому шоссе. Журналисты утверждают, что именно по этому адресу за час до задержания появлялся автомобиль Бочкаревой.

Бочкарева попалась с кокаином

Бочкарева попалась с кокаином

Рамблер

Также в СМИ написали, что имеются основания сомневаться в искренности сотрудников ДПС, случайно задержавших актрису.

В своих объяснениях оба указывают, что остановили машину чисто интуитивно, для проверки документов. Но на записи с камер видеофиксации системы "Поток" ГИБДД (аппаратно-программный комплекс, предназначенный для идентификации государственных номерных знаков автомобилей) была замечена так называемая машина-сопровождение, следовавшая за автомобилем актрисы от дома на Щелковском шоссе до места задержания. После чего машина скрылась в неизвестном направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Наталья Бочкарева
Место
Россия
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