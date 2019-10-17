В кокаиновом скандале Бочкаревой замешана еще одна звезда

В скандале с российской актрисой Натальей Бочкаревой, которую поймали с кокаином, может быть замешан известный рэпер.

Об этом сообщил "Московский комсомолец", сославшись на свои источники в правоохранительных органах.

"Нам стало известно, что персонажи светской тусовки довольно долгое время приобретали товар у одного и того же наркодилера. Но где-то пару месяцев назад качество "дури" резко снизилось", — заявил источник газеты.

Наталья Бочкарева НТВ

По его словам, выход — интернет-магазин — коллегам предложил один из известных рэперов. Издание утверждает, что знает его имя, но не называет.

Клиентам интернет-магазина необходимо было перевести деньги продавцу, после чего им отправляли адрес "закладки" — обычно подъезд одного из домов в спальном районе Москвы.

По информации оперативников, для "закладок" часто использовали дом номер 23 по Щелковскому шоссе. Журналисты утверждают, что именно по этому адресу за час до задержания появлялся автомобиль Бочкаревой.

Бочкарева попалась с кокаином Рамблер

Также в СМИ написали, что имеются основания сомневаться в искренности сотрудников ДПС, случайно задержавших актрису.

В своих объяснениях оба указывают, что остановили машину чисто интуитивно, для проверки документов. Но на записи с камер видеофиксации системы "Поток" ГИБДД (аппаратно-программный комплекс, предназначенный для идентификации государственных номерных знаков автомобилей) была замечена так называемая машина-сопровождение, следовавшая за автомобилем актрисы от дома на Щелковском шоссе до места задержания. После чего машина скрылась в неизвестном направлении.

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