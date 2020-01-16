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17 января • обновлено в 00:55
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Благодаря ему мир увидел "Властелина колец": умер сын великого Толкина

1.3т
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На 95-м году жизни умер издатель и соавтор "Властелина колец" Кристофер Толкин.

Он скончался во Франции, где провел последние годы вместе со своей женой, пишет Мirror.

Кристофер Толкин

Кристофер Толкин

DTF

Кристофер продолжил работу своего отца Джона Толкина после его смерти. Он редактировал большую часть книг, включая те, что были изданы после его смерти.

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Также он критиковал экранизацию кинотрилогий "Властелин колец" и "Хоббит".

"Они распотрошили книгу, сделав ее боевиком для 15-25 летних", - говорил Кристофер Толкин.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в США на 81-м году жизни умер режиссер "Чародеев" и "Приключений Электроника" Константин Бромберг.

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Автор
Карина Бондаренко
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Livesey David
Livesey David
Деbилы с оbсоса, Кристофер Толкин не был соавтором "Властелина колец" и выступал категорически против съемок фильма, но сделать ничего не мог, т.к. права на "Хоббита" и "Властелина колец" были продал ещё его отцом Дж.Р.Р. Толкином.
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Dell Alex
Dell Alex
Livesey David, "Он редактировал большую часть книг" )) А "Дети Хурина" мы вообще увидели только благодаря ему )))
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