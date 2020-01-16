Благодаря ему мир увидел "Властелина колец": умер сын великого Толкина

На 95-м году жизни умер издатель и соавтор "Властелина колец" Кристофер Толкин.

Он скончался во Франции, где провел последние годы вместе со своей женой, пишет Мirror.

Кристофер Толкин DTF

Кристофер продолжил работу своего отца Джона Толкина после его смерти. Он редактировал большую часть книг, включая те, что были изданы после его смерти.

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Также он критиковал экранизацию кинотрилогий "Властелин колец" и "Хоббит".

"Они распотрошили книгу, сделав ее боевиком для 15-25 летних", - говорил Кристофер Толкин.

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