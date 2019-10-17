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17 октября • обновлено в 19:36
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"Бить по ср*ке": Мухарский предложил новое наказание для нардепов

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Телеведущий, актер и писатель Антин Мухарский предложил ужесточить законодательство для народных депутатов, которые прогуливают заседания Верховной Рады и не выполняют свою работу.

Такую идею он озвучил в эфире ObozTV, комментируя реплику одного из телезрителей, что депутатов надо "наказывать розгами", Мухарский заявил: "Это безусловно народный метод, который существует в воображении тех людей, кто хотел бы сначала розги, а потом повесить на столбах. Есть такие люди, которые хотят вернуться к суровым методам прямого наказания".

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Шоумен отметил, что он бы "просто увольнял" нардепов-прогульщиков.

На возражение, что Конституция запрещает увольнять избранных депутатов, Мухарский заявил: "Тогда розгами. В зависимости от прогулов – 30 на первый раз, потом 40, потом 50 и аж до того, чтобы они уже не могли сидеть. Чтобы приходили и стояли. Бить по ср*ке".

"Надо жестче сделать законодательство относительно недобросовестного выполнения своих обязанностей народными депутатами", – подчеркнул он.

"Бить по ср*ке": Мухарский предложил новое наказание для нардепов

rada.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Верховная Рада приняла закон об ужесточении ответственности народных депутатов за прогулы. Теперь им грозит лишение заработной платы и других выплат.

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV
Персона
Антин Мухарский
Место
Украина
Теги
депутат Верховная Рада Украины
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