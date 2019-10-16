Лишат денег и надбавок: как монобольшинство ужесточило наказание нардепов за прогулы

В Верховной Раде ужесточили ответственность народных депутатов за прогулы. Теперь им грозит лишение выплат и заработной платы. Все будет контролировать глава парламента, а также электронная система регистрации.

Что конкретно приняли нардепы и как в парламенте ужесточили дисциплину — в материале OBOZREVATEL.

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Народные избранники приняли проект закона 1035-2, который вносит ряд изменений и призван контролировать народных депутатов. За решение проголосовало 265 членов парламента, среди них — 229 от монобольшинства фракции "Слуга народа".

Если член парламента на протяжении месяца без важных причин прогулял более 30% заседаний (или половину комитетов), то его лишают компенсации за выполнения депутатских полномочий.

Речь идет о тех деньгах, которые выделяют из бюджета на проживание (порядка 20 тысяч гривен), связь, транспортные расходы и так далее. Суммы выходят приличные, местами достигая сотни тысяч гривен. К примеру, за августа 2018 года, как пишет Чесно, 172 нардепа прошлого созыва получила компенсацию в размере 3,53 миллионов гривен. Сейчас же эти деньги будут попросту анулировать, если нардеп не приходит на рабочее место.

Еще одна интересная норма закона — лишать народных избранников заработной платы за пропуск более 70% голосований при принятиии решений. А зарплаты у избранников в разы больше чем у среднестатистических украинцев.

К примеру, главы фракций и групп получили за сентябрь 2019 года следующие суммы (без вычета налогов):

Ожидается, что нормы вступят в силу уже с 1 ноября 2019 года.

Как еще хотят контролировать нардепов?

Ранее президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте проект закона 1027, который прописывает модель контроля за нардепами — лишать мандатов за кнопкодавство сразу, без лишних разговоров и предупреждений. В первый день работы нового парламента президент Владимир Зеленский подал законопроект №1027, который предусматривает изменения в Конституцию.

Текст дополнен и другими причинами, которые становятся основой для лишения депутатского мандата:

Кнопкодавство — неперсональное голосование народного депутата, факт которого должен устанавливать суд.

Прогулы — отсутствие без уважительных причин на трети пленарных заседаний Рады или комитетов парламента в течение одной сессии. В таком случае полномочия нардепа прекращает Верховный суд.

Переезд в другую страну для постоянного проживания и прекращение гражданства Украины. В таком случае его полномочия прекращает Верховная Рада.

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За этот проект уже проголосовали, но он пока еще не вступил в действие. Так или иначе вопрос с ответственностью за кнопкодавство на данном этапе еще не решен. Юридически привлечь кого-либо к ответственности нельзя. Все ждут решения Конституционного суда.

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