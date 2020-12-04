Билык показала свое лицо " в старости" и развеселила поклонников. Видео

Известная украинская певица Ирина Билык показала, как могло бы выглядеть ее лицо в старости. Артистка наложила на свое изображение фильтр с "эффектом старения" и отметила, что такой она могла б быть "через 100 лет".

Соответсвующий ролик артистка опубликовала на личной странице в Instagram. Пользователи сети с юмором отреагировали на видео (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В кадре певица запечатлена с седыми волосами и морщинами. Голос артистки также изменился – он стал более сиплым и низким.

"Кто-то хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через 100 – включайте! Всегда хотела играть в театре. И не банальных красавиц и волшебниц, а комедийных персонажей. Что скажете, может сменить амплуа?" – пошутила украинская звезда.

Поклонники Билык позитивно отреагировали на ее эксперимент и отметили, что их повеселило видео артистки. Они также были восхищены ее чувством юмора.

"Это класс! пересмотрели несколько раз этот смех", – отметили фанаты.

"Вы будете прекрасны в любом возрасте, и даже через 100 лет", – добавили другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ирина Билык покорила поклонников новой песней на украинском языке "Не стримуй погляд". Фанаты звезды бурно отреагировали на премьеру и расхвалили артистку за украиноязычный трек.