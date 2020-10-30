Билли Айлиш попала в 'черный список' правительства США

Американскую певицу Билли Айлиш обвинили в "разрушении страны" из-за отказа поддержки действующего президента США Дональда Трампа. Исполнительница оказалась "в черном списке" правительства страны.

Один из чиновников решил провести "чистку" неугодных звезд, которые должны были принять участие в крупном дорогостоящем контракте, связанного с кампанией против COVID-19. Об этом сообщило издание The Washington Post.

Ранее было известно о заключении договора с 274 знаменитостями, но одобрили только 10 кандидатур.

В "черном списке" оказалась не только исполнительница, но и такие звезды шоу-бизнеса, как певица Дженнифер Лопес и режиссер Джадд Апатоу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Айлиш не раз критиковала Дональда Трампа. Артистка убеждена, что глава США "уничтожил страну и все то, что небезразлично гражданам". Кроме того, активно призывала голосовать против него на выборах.