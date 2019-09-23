Без шансов? Стало известно о неутешительном прогнозе для Заворотнюк

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, у которой по информации СМИ диагностировали последнюю стадию рака головного мозга, будут поддерживать исключительно медикаментами. Опухоль актрисы оказалась неоперабельна.
К такому выводу пришли врачи после трехнедельного наблюдения Заворотнюк, пишет Telegram-канал "Mash".
Анастасия Заворотнюк
Сейчас Заворотнюк находится в стабильно тяжелом состоянии и проходит лечение в отделении терапии частной московской клиники. Рядом с ней постоянно находится директор.
Анастасия Заворотнюк
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
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