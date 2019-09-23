Без шансов? Стало известно о неутешительном прогнозе для Заворотнюк

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, у которой по информации СМИ диагностировали последнюю стадию рака головного мозга, будут поддерживать исключительно медикаментами. Опухоль актрисы оказалась неоперабельна.

К такому выводу пришли врачи после трехнедельного наблюдения Заворотнюк, пишет Telegram-канал "Mash".

Анастасия Заворотнюк

Сейчас Заворотнюк находится в стабильно тяжелом состоянии и проходит лечение в отделении терапии частной московской клиники. Рядом с ней постоянно находится директор.

Анастасия Заворотнюк

Как сообщал OBOZREVATEL:

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