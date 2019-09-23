Главная Новости
23 сентября • обновлено в 17:46
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Без шансов? Стало известно о неутешительном прогнозе для Заворотнюк

870 Читать материал на украинском

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, у которой по информации СМИ диагностировали последнюю стадию рака головного мозга, будут поддерживать исключительно медикаментами. Опухоль актрисы оказалась неоперабельна.

К такому выводу пришли врачи после трехнедельного наблюдения Заворотнюк, пишет Telegram-канал "Mash".

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

Новости
Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер жестко высмеяли на премии "Эмми"

Сейчас Заворотнюк находится в стабильно тяжелом состоянии и проходит лечение в отделении терапии частной московской клиники. Рядом с ней постоянно находится директор.

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel