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18 февраля • обновлено в 16:40
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Располневшая и с травмированной ногой: Бритни Спирс напугала внешним видом

2.5т
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Популярная американская певица Бритни Спирс была замечена на улицах Лос-Анджелеса, когда направлялась в студию загара.

Так, фото, которые сделали парарацци были опубликованы в сети. Отметим, что Спирс была одета в белые шорты и короткий красный топ, под которым не было бюстгальтера. Кроме того, она шла в специальном медицинском ботинке. Очевидно, певица где-то травмировала ногу, поэтому теперь будет вынуждена носить его некоторое время.

Бритни Спирс

Бритни Спирс

Фото: sundaynews.info

Бритни Спирс без лифчика и с травмированной ногой

Бритни Спирс без лифчика и с травмированной ногой

Фото: dailymail.co.uk

Бритни Спирс в Лос-Анджелесе

Бритни Спирс в Лос-Анджелесе

Фото: dailymail.co.uk

Бритни Спирс по дороге в студию загара

Бритни Спирс по дороге в студию загара

Фото: dailymail.co.uk

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В то же время многие пользователи сети заметили, что Бритни располнела. Некоторые предположили, что причиной стал либо стресс, либо прием лекарственных препаратов.

"Я думаю, что она выглядела опухшей, это могло быть побочным эффектом от лекарств", – написала пользователь под ником Lola.

Бритни Спирс напугала внешним видом: фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее папарацци подловили Бритни Спирс на отдыхе, показав недостатки ее фигуры, которые обычно певица предпочитает скрывать.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Бритни Спирс
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