Украинская певица Светлана Тарабарова, которая вскоре во второй раз станет мамой, поделилась чувственной фотосессией с мужем и сыном.

Так, на черно-белом снимке, который артистка опубликовала на личной странице в Instagram, она позировала топлес, прикрыв грудь руками. А возлюбленный звезды с сыном Иваном на плечах нежно целовал Тарабарову в животик.

"С Днем семьи. Почувствовать и сохранить", – написала певица.

Беременная Тарабарова снялась топлес с мужем и сыном (Instagram Светланы Тарабаровой)

"Какая ты нежная, и Ваня", "Вы очень красивые", "Как это мыло", "Отличное фото", – прокомментировали публикацию поклонники.

Беременная Тарабарова позировала топлес с мужем и сыном. Фото

Беременная Тарабарова позировала топлес с мужем и сыном. Фото

Беременная Тарабарова позировала топлес с мужем и сыном. Фото

Беременная Тарабарова позировала топлес с мужем и сыном. Фото

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