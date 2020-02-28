Известный украинский поп-певец Макс Барских рассказал о своем жутком детстве.

В интервью для программы "Ходят слухи" он признался, что отец постоянно пил и бил его и маму. По словам артиста, она от мужчины-тирана не уходила, поскольку страдала синдромом жертвы. Соответствующее видео было опубликовано в YouTube (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Макс Барских Скриншот с видео

"Папа пил и бил меня и маму. Я вообще удивляюсь, как я вырос нормальным человеком после всего того, что происходило в детстве. Но я стараюсь не винить никого, мне кажется, что если человек несчастлив – он делает глупые поступки. Мама от него не уходила, наверное, из-за синдрома жертвы. В СССР не было принято уходить из семьи, еще и страх перед детьми. Я вообще мало помню отца, папа был алкоголиком..." – рассказал Барских.

Макс Барских и Рамина Эсхакзай Скриншот с видео

Кроме того, певец добавил, что у его отца были сложнейшие операции, после которых ему было строго запрещено употреблять алкоголь. Однако его хватало на две недели. К слову, Барских не общался с отцом 11 лет и впервые они встретились на съемках клипа на его песню "Февраль". В 2018 году мужчина умер.

Макс Барских и его отец Фото: m.infox.ru

"Между мной и моим отцом была большая пропасть длиною в бесконечное количество лет. Сказать, что мы были очень сильно близки? Я тогда совру. Очень странный момент и очень эмоциональный был на съемках клипа на песню "Февраль". Когда отец приехал, мы встретились впервые за многие годы. Я тогда испытал очень сильный эмоциональный дискомфорт, после съемок вышел и у меня просто лились слезы... Мне было безумно больно, когда отец умер. Но я стараюсь думать об этом, как о следующем этапе, которая должна прожить душа", – подытожил певец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская певица Рита Дакота призналась, что самым большим страхом в жизни для нее был отец – он постоянно пил, из-за чего становился агрессивным.

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