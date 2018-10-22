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''Барахталась в г**не'': Лесь Подервянский рассказал о будущем Украины

7.3тЧитать материал на украинском

Украинский писатель и художник Лесь Подервянский выразился о будущем Украины. Он отметил, что до 2014 года это была фейковая страна.

По словам Подервянского, сейчас Украина - подобна ребенку. Об этом он сообщил в интервью изданию "Информатор".

''Барахталась в г**не'': Лесь Подервянский рассказал о будущем Украины
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"Наша Украина с 1991-го по 2014 год барахталась в г**не, это была фейковая такая страна. И вот только 4 года, как непосредственно существует страна, как она состоялась. Считаю, поскольку стране только 4 года, - это очень мало. Ребенок в 4 года даже не очень хорошо завязывает шнурки на ботинках. Возможно, что-то делает так или не так. Но двигается в независимом направлении", - говорит писатель.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Лесь Подервянский назвал две главные беды украинцев.

Персоны
Лесь ПодервянскийЛесь Подерв’янський
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Энн Энни
Энн Энни
Захаров Дмитрий вам понадобится значительно меньше времени чтобы туда т е в гавно погрузиться
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
По прогнозам всемирного банка, вам 100 лет надо что бы дорасти до уровня 2014 года, когда вы барахтались в говне)))))
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Ященко Олег
Ященко Олег
Захаров Дмитрий, чтобы паРаша погрузилось в гавно, долго ждать не нужно.
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