''Барахталась в г**не'': Лесь Подервянский рассказал о будущем Украины

Украинский писатель и художник Лесь Подервянский выразился о будущем Украины. Он отметил, что до 2014 года это была фейковая страна.

По словам Подервянского, сейчас Украина - подобна ребенку. Об этом он сообщил в интервью изданию "Информатор".

"Наша Украина с 1991-го по 2014 год барахталась в г**не, это была фейковая такая страна. И вот только 4 года, как непосредственно существует страна, как она состоялась. Считаю, поскольку стране только 4 года, - это очень мало. Ребенок в 4 года даже не очень хорошо завязывает шнурки на ботинках. Возможно, что-то делает так или не так. Но двигается в независимом направлении", - говорит писатель.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Лесь Подервянский назвал две главные беды украинцев.