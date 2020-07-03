Бабкина рассказала Галкину, как перенесла кому: видела свет, не слышала голосов
Бабкина рассказала, как о состоянии комы (Фото: Газета.Ру).
Советская и российская певица Надежда Бабкина рассказала об ощущениях во время перенесенной комы. Так, по ее словам, во время возвращения в сознание 70-летняя артистка видела свет, но не слышала никаких голосов.
Так, в марте 2020 года Бабкина была госпитализирована с тяжелой формой коронавируса. Врачи подключали ее к аппарату ИВЛ, а потом артистка впала в кому. Об своих ощущениях она впервые рассказала в эфире YouTube-шоу "Музыкалити" (смотрите видео в конце новости).
В ходе шоу певица рассказала, что во время пребывания в коме видела некую большую центрифугу. В момент выхода Бабкиной из комы центрифуга остановилась, та увидела свет и пришла в сознание.
Надежда Бабкина перенесла кому из-за коронавируса Газета.Ру
"Да, есть свет в конце туннеля, я его видела. Этот свет не белый, а серебристый. Голоса никакого не слышала. Страшно было", – добавила певица.
В июне 2020 года Бабкина рассказала, что перед тем как заболеть коронавирусной инфекцией, соблюдала все меры предосторожности, а в медикаментозную кому была введена, потому что 80% ее легких были поражены, а почки вовсе отказали. Также она сообщила, что долго не могла выйти из комы, а будучи в ней, слышала то, что говорили врачи.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В марте 2020 года 70-летняя певица Надежда Бабкина попала в больницу с двусторонней пневмонией, вызванной коронавирусом.
Артистка была в тяжелом состоянии – она не могла самостоятельно дышать, врачи ввели ее в состояние медикаментозной комы.
Также стало известно, что Надежда Бабкина заразила личного водителя и его семью коронавирусом.
В коме она пролежала около 2 недель, после чего пришла в сознание.
О полном выздоровлении Бабкина сообщила в конце апреля. И уже 2 мая она впервые появилась на публике после болезни.