Астафьева засветила пышную грудь в откровенном боди: пикантное фото

Украинская певица, экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева поделилась с поклонниками пикантным фото.
Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в эффектном боди, которое отлично подчеркнуло ее пышную грудь. Свой образ Астафьева дополнила колготами в сетку и высокими сапогами-ботфортами.
Даша Астафьева
Фото: instagram/da_astafieva
Соблазнительная Даша Астафьева
Фото: instagram/da_astafieva
Поклонники не смогли пройти мимо пикантной публикации певицы, и засыпали ее комплиментами.
"Вау, секси", "Богиня", "Очень красивая", "Даша, ты космос", – написали люди.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Даши Астафьевой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Даша Астафьева сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/da_astafieva
Даша Астафьева в пикантной фотосессии
Фото: instagram/da_astafieva
Соблазнительная Даша Астафьева
Фото: instagram/da_astafieva
Даша Астафьева засветила пышную грудь
Фото: instagram/da_astafieva
Даша Астафьева в пикантной фотосессии
Фото: instagram/da_astafieva
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Даша Астафьева поделилась откровенными фото, на которых она позировала обнаженной.
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