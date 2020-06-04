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4 июня • обновлено в 10:18
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Астафьева засветила пышную грудь в откровенном боди: пикантное фото

1.3т
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Украинская певица, экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева поделилась с поклонниками пикантным фото.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в эффектном боди, которое отлично подчеркнуло ее пышную грудь. Свой образ Астафьева дополнила колготами в сетку и высокими сапогами-ботфортами.

Даша Астафьева

Даша Астафьева

Фото: instagram/da_astafieva

Соблазнительная Даша Астафьева

Соблазнительная Даша Астафьева

Фото: instagram/da_astafieva

Поклонники не смогли пройти мимо пикантной публикации певицы, и засыпали ее комплиментами.

"Вау, секси", "Богиня", "Очень красивая", "Даша, ты космос", – написали люди.

Астафьева засветила пышную грудь в откровенном боди: пикантное фото
Астафьева засветила пышную грудь в откровенном боди: пикантное фото
Астафьева засветила пышную грудь в откровенном боди: пикантное фото
Астафьева засветила пышную грудь в откровенном боди: пикантное фото

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Даши Астафьевой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Даша Астафьева сексуально позирует на камеру

Даша Астафьева сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астафьева в пикантной фотосессии

Даша Астафьева в пикантной фотосессии

Фото: instagram/da_astafieva

Соблазнительная Даша Астафьева

Соблазнительная Даша Астафьева

Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астафьева засветила пышную грудь

Даша Астафьева засветила пышную грудь

Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астафьева в пикантной фотосессии

Даша Астафьева в пикантной фотосессии

Фото: instagram/da_astafieva

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Даша Астафьева поделилась откровенными фото, на которых она позировала обнаженной.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Даша Астафьева
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес шоу
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