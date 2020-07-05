Асмус полностью оголилась после сообщений о разводе: снимала себя на телефон

Российская актриса Кристина Асмус, которая недавно рассказала о разводе со своим супругом Гариком Харламовым, показала в сети фото, на которых позировала полностью обнаженной.

Асмус отметила, что снимала себя полностью обнаженной на телефон впервые в жизни. Об этом она рассказала на личной странице в Instagram.

Актриса фотографировала себя обнаженной для фильма "Текст" Instagram Кристины Асмус

"Это был единственный раз в моей жизни, когда я фотографировала себя голой на телефон. Во время съемок фильма "Текст" у меня было задание от режиссера наполнить игровой телефон своими фотками. Они были разными – и на улице, и в торговом центре, и со слезами, и с собакой, и в вечернем, и в ванной..." – поделилась Кристина с поклонниками.

При этом артистка отметила, что в скандальную ленту, где она снялась в откровенной порно-сцене, вошли исключительно ее "голые фото". Остальные вырезали по распоряжению режиссера.

Асмус показала голые снимки с телефона Instagram Кристины Асмус

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 июня стало известно о том, что комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус разводятся спустя 8 лет брака. Супруги отметили, что это взвешенное и обоюдное решение. У пары есть совместная 6-летняя дочь Анастасия.

Позже в сети предположили, что причиной развода пары стала измена со стороны Асмус. При этом друзья пары указали, что размолвки в семье начались давно, причиной якобы стал ремонт в новом доме артистов.

Также стало известно, как Асмус и Харламов разделят совместно нажитое имущество.