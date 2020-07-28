Асмус показала провокационное видео, как имитирует оргазм

32-летняя российская звезда сериала "Интерны" Кристина Асмус поделилась с поклонниками провокационным видео, на котором сымитировала страстные стоны и звуки, издаваемые во время секса.

Ролик появился на странице актрисы в Instagram. На нем она активно передвигала посуду и стучала ладонями по столу (видео смотрите ниже).

"После развода оргазм только такой", – иронично подписала видео актриса.

Не все поклонники оценили шутки Асмус, отметив, что это слишком вульгарно. Однако есть и такие, которым понравилась актерская игра знаменитости.

"Нет, ну это Крис, пошлятина уже", "Я просто кричу, это прекрасно", "Вы классная актриса", "Отпишусь, пожалуй", "Как правдоподобно", – написали в комментариях.

скриншот комментариев Instagram @ asmuskristina

скриншот комментариев Instagram @ asmuskristina

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 июня стало известно, что Гарик Харламов и Кристина Асмус расстаются после 8 лет брака. Супруги отметили, что это взвешенное и обоюдное решение. У пары есть общая 6-летняя дочь Анастасия. Впоследствии Харламов высмеял слухи своих знакомых о том, что причиной его развода с Кристиной Асмус стал сложный характер и алкоголизм.

Супруги договорились, что их шестилетняя дочь Настя останется с матерью. А что касается раздела имущества и алиментов – Харламов и Асмус решать этот вопрос через суд.