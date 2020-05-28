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28 мая • обновлено в 21:12
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Анна Седокова раскрыла секрет роскошной фигуры

1.2т
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Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в России, раскрыла секрет своей роскошной фигуры.

Так, по словам звезды, держать себя в форме ей помогает специальная диета и спорт. Об этом Седокова рассказал в своих Instagram-сторис.

Анна Седокова

Анна Седокова

Фото: instagram/annasedokova

"Я придерживаюсь интервального голодания: отказываюсь от еды на 20 часов, а затем ем в отведенные для этого четыре часа. Результат – минус три килограмма за месяц, приятное потерянное ощущение голода. Оказалось, жизнь без завтрака существует... Также для поддержания фигуры я бегаю, делаю упражнения: планка и вакуум", – рассказала певица.

Анна Седокова

Анна Седокова

Фото: instagram/annasedokova

Седокова отметила, что весит сейчас 65 килограммов при росте 172 сантиметра. Она добавила, что планирует сбросить еще пять килограммов.

Анна Седокова

Анна Седокова

Фото: instagram/annasedokova

Анна Седокова также подтвердила тот факт, что делает уколы красоты.

Анна Седокова

Анна Седокова

Фото: instagram/annasedokova

"Я очень хочу быть сексуальной даже в старости и своими мимическими морщинами не сильно дорожу" – резюмировала она.

Анна Седокова раскрыла секрет роскошной фигуры

Фото: instagram/annasedokova

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Анна Седокова засветила большую грудь в белье на улице.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Анна Седокова
Теги
шоу-бизнес шоу
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