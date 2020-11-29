Анита Луценко рассказала о смерти бывшего возлюбленного от рака

Украинский фитнес-тренер Анита Луценко впервые рассказала о потере близкого человека.

В программе Маши Ефросининой "Экзамен" звезда поделилась личными переживаниями о смерти экс-возлюбленного.

Как рассказала Луценко, более 5 лет назад от рака умер ее бывший возлюбленный по имени Виталий. До того, как фитнес-тренер узнала о страшном диагнозе избранника, они расстались, но остались в дружеских отношения. Однако через месяц мужчина сообщил, что болен на онкологию.

"Я никогда не рассказывала об этом. Это было 5 или 7 лет назад. Мы тогда снимали второй или третий сезон "Взвешенных и счастливых". Одно из моих интервью пошло в кадр. Я сидела перед камерой в тот день, когда мне сказали, что человек, которого я любила, умер. Вообще не понимаю, почему меня не уволили в тот день, поскольку в контракте прописаны тайминги, а я их не выполнила. Он был администратором проекта. Ко времени его смерти мы уже расстались и не было тех чувств, что раньше. В первом сезоне Виталий поддерживал меня и всегда говорил: "Ты самая крутая, потрясающая, лучший тренер". На съемочной площадке он был тем человеком, с которым всегда просто. А через месяц после нашего расставания он рассказал, что имеет четвертую стадию рака", – рассказывала Анита.

После смерти экс-возлюбленного Луценко призналась, что постоянно плакала и не могла смириться с болезненной потерей. Кроме того, она сообщила, что начала злоупотреблять вином.

Отметить, сейчас Луценко замужем за мужчиной по имени Александр. У них есть общая 4-летняя дочь Мия. Фитнес-тренер до сих пор не рассекречивает своего избранника и не любит афишировать личную жизнь.

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