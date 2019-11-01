"Дочь была свидетелем": Лорак откровенно рассказала о скандалах с Муратом

Украинская певица Ани Лорак эмоционально прокомментировала скандальный развод с экс-мужем, заявив, что их 8-летняя дочь присутствовала при ссорах.

Певица долго хранила молчание относительно своих отношений с Муратом Налчаджиоглу и игнорировала все вопросы об их расставании. Однако недавно звезда дала откровенное интервью журналу ОК!, в котором рассказала подробности разрыва.

Ани Лорак и Мурат с дочкой Инстаграм Ани Лорак

По словам Лорак, в последнее время Мурат стал неподобающе к ней относиться:

"Я разочаровалась в близком человеке. Еще недавно я верила и знала, что у меня рядом надежное плечо. Потом, всегда есть выбор, когда человек приходит в себя и говорит "прости". Простое слово — и ты понимаешь, что тут два выхода: либо ты прощаешь и опять придумываешь себе иллюзию и живешь в ней, либо ты говоришь: "Нет, я не готова, потому что я заслуживаю большего".

Ани Лорак и Мурат Инстаграм Ани Лорак

Ани признается, что сначала пыталась спасти брак, но, когда поняла, что 8-летняя дочь регулярно наблюдает ссоры между родителями, решила поставить точку.

"Я рассказала Софии, что у взрослых бывают такие ситуации, что они живут вместе, а потом получается, что они не совпадают в каких-то важных вещах, характерах, еще в чем-то. К тому же она была свидетелем наших скандалов, выяснения отношений".

Ани Лорак и Мурат Инстаграм Ани Лорак

Певица отмечает, что Мурат практически не участвовал в воспитании Софии и все время девочка проводила с ней.

"По большому счету мой бывший муж и так мало участвовал в ее воспитании, у нее нет таких воспоминаний, что он прямо все время был рядом с ней. Папа был как гость на празднике — сегодня он так и продолжает появляться".

Ани Лорак с дочкой Инстаграм Ани Лорак

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