Аlyona Аlyona заявила, что не поедет на Евровидение из-за политики на конкурсе

Украинская рэп-звезда Аlyona Аlyona заявила, что пока не хочет участвовать в Евровидении из-за существенного влияния политики на конкурс.

Певица стала гостьей YouTube-шоу "Узнать за 10 секунд", где рассказала, что ранее ей предлагали поучаствовать в Национальном отборе на Евровидение, однако в 2019 году она отказалась от соревнования (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Когда-то было предложение на счет Евровидения еще с треком "Падло" с Алиной Паш. Но это был один из первых клипов, я не вела почти концертной деятельности, из-за этого мне было очень страшно. Я не рискнула. А сейчас – не знаю. Оно таким политизированным стало, это шоу", – отметила рэперша.

Алена Алена и Нетта Барзилай TUT.BY

По ее словам, на Евровидении оценивают конкурсантов в большей мере не за артистизм и вокальный талант, а учитывают и политическую ситуацию в стране, которую они представляют.

"Там больше не вокала, не какого-то артистизма, а политики. Это очень отталкивает. Возможно когда-нибудь, но не сейчас", – сказала звезда украинского хип-хопа.

Как сообщал OBOZREVATEL, Alyona Alyona вошла в рейтинг 10 самых перспективных рэп-исполнителей Европы по версии немецкого портала Highsnobiety.