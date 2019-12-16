Alyona Alyona показала Киев "запрещенной" в Украине российской звезде

Украинская певица Alyona Alyona (Алена Савраненко) показала Киев "запрещенной" в Украине российской звезде – комику Александру Гудкову.

В сторис на Инстаграм певицы появился соответствующий снимок с подписью "Показываю гостям столицу".

Alyona Alyona и Александр Гудков (Гудок) Фото из сторис Инстаграм Alyona Alyona

О запрете на въезд в Украину сообщил сам Гудков в интервью изданию "Медуза" в 2018 году.

"А когда мы уже уезжали, в аэропорту нас всех по очереди спросили, были ли мы в Крыму. Не могу сказать за всех, но какие-то девчонки по-любому туда ездили — на какие-нибудь корпоративы. И нам сказали такую фразу: "Мы вас впустили. Хотя могли и не впускать, и даже не хотели вас впускать, но у вас был запланирован концерт. Но больше вы сюда не въедете". Потом уже через наших украинских коллег мы узнали, что всем поставили пятилетний невъезд", - заявил тогда комик.

Стоит, правда, отметить, что осенью 2019 года Гудков выпустил клип со своим участием, где снимался в главной роли и где все действие происходит в Киеве.

В базе "Миротворца" Гудкова нет.

Гудков известен как соавтор ряда популярных проектов: Comedy Woman, "Вечерний Ургант" на российском Первом канале, клипов Филиппа Киркорова (в том числе "Цвет настроения синий").

Смотрите также на OBOZREVATEL забавные фото Alyona Alyona из Исландии.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!