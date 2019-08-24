Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Люди

"Алла моложе тебя выглядит": Галкина пристыдили за фото с Пугачевой

Читать материал на украинском

В сети указали на то, что российская певица Алла Пугачева выглядит моложе своего мужа, юмориста Максима Галкина, который младше ее на 27 лет.

Об этом написали в комментариях под новым фото Галкина в его Instagram. На нем изображен сам юморист, Пугачева, Лайма Вайкуле и ее гражданский муж Андрей Латковский.

"Свеча горела на столе, свеча горела", — написал он строчки из знаменитой песни под фото.

Галкин, Вайкуле Пугачева и Латковский

Галкин, Вайкуле Пугачева и Латковский

Инстаграм Максима Галкина

Фото собрало массу восторженных комментариев, но некоторые из подписчиков Галкина указали на внешний вид Пугачевой.

Новости
"Брюки пора носить уже": Пугачева вызвала споры молодежным видом

"Все красивые, но Алла Борисовна лучше всех", "Максим, Алла моложе тебя выглядит. Круто, вы суперские!", "Максим, вы такой молодой! Неужели вам интересно в компании с такими взрослыми людьми? Ведь разница в возрасте ощутимая", — написали они.

"Алла моложе тебя выглядит": Галкина пристыдили за фото с Пугачевой
"Алла моложе тебя выглядит": Галкина пристыдили за фото с Пугачевой

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сети появились раритетные фотографии Пугачевой, которые были сделаны в 1999 году для журнала Vogue.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Персоны
Алла Пугачева Максим Галкин Лайма Вайкуле
Место
Латвия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
9
2
Смешно
3
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...