"Алла моложе тебя выглядит": Галкина пристыдили за фото с Пугачевой

В сети указали на то, что российская певица Алла Пугачева выглядит моложе своего мужа, юмориста Максима Галкина, который младше ее на 27 лет.

Об этом написали в комментариях под новым фото Галкина в его Instagram. На нем изображен сам юморист, Пугачева, Лайма Вайкуле и ее гражданский муж Андрей Латковский.

"Свеча горела на столе, свеча горела", — написал он строчки из знаменитой песни под фото.

Галкин, Вайкуле Пугачева и Латковский Инстаграм Максима Галкина

Фото собрало массу восторженных комментариев, но некоторые из подписчиков Галкина указали на внешний вид Пугачевой.

"Все красивые, но Алла Борисовна лучше всех", "Максим, Алла моложе тебя выглядит. Круто, вы суперские!", "Максим, вы такой молодой! Неужели вам интересно в компании с такими взрослыми людьми? Ведь разница в возрасте ощутимая", — написали они.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сети появились раритетные фотографии Пугачевой, которые были сделаны в 1999 году для журнала Vogue.

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