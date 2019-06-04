Алибасова доставили в реанимацию: появилось первое видео

Появились первые кадры с момента госпитализации 71-летнего российского продюсера Бари Алибасова.

Издание "КП" показало видео, на котором было зафиксировано, как пострадавшего выводили из подъезда под руки в машину скорой помощи (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Алибасов выглядел ослабевшим и медленно передвигался. Пока его вели под руки, медики попросили журналистов убрать камеру и прекратить съемку.

В итоге продюсера погрузили в машину и через какое-то время отправили в институт им. Склифасовского. Появилась информация, что его доставилив реанимаию.

Сын Алибасова подтвердил в комментарии "360", что отца отправили в больницу. Несмотря на заверения, что его жизни ничего не угрожает, медики проведут глубокое обследование. Он получил сильный химический ожог.

Бари Алибасов Instagram@alibasov_nana

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июня Алибасов глотнул жидкость для труб, перепутав ее с обычной водой в стакане. Он получил ожог пищевода. Медики пытались его откачать еще в машине, но вынуждены были госпитализировать.

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