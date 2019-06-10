Алибасов при смерти? Сын отравившегося музыканта сделал жуткое заявление

Стало известно об ухудшении состояния известного российского продюсера и музыканту Бари Алибасова, который до сих пор находится в реанимации после отравления средством "Крот".

Сын артиста Бари Алибасов-младший рассказал, что химические ожоги, которые получил его 72-летний отец, не заживают, что серьезно усложняет ситуацию. Музыкант уже несколько суток пребывает в состоянии медикаментозной комы, пишет "Комсомольская правда".

"Он четвертый день в медикаментозном сне – это необходимо, чтобы все силы организма пошли на восстановление. С дыхательными путями проблем нет. Сейчас главное, чтобы зажил кишечник. Дело в том, что один из ожогов у отца зарастает неправильно, и в результате кишечник может закупориться", – поделился 33-летний сын Алибасова.

Бари Алибасов Комсомольская правда

Что касается других диагнозов, в частности "белой горячки", о которой ранее сообщили врачи НИИ им. Склифосовского, мужчина ответил отрицательно.

"Нет, этого нет. Сейчас врачи наблюдают его, и скоро будет понятно, понадобится ли операция. Искренне надеюсь, что завтра нам скажут — все окей. Ситуация стабильно тяжелая, теперь главное избежать осложнений", – добавил он.

Напомним, 4 июня Алибасова экстренно госпитализировали после того, как он глотнул средство для прочистки труб "Крот". Он получил четвертую степень ожога желудка.

Уточнялось, что он нуждается в длительном лечении и операции на желудке, которую пока что нельзя проводить.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В СМИ 5 июня появилась информация, что Алибасов умер в институте имени Склифосовского в Москве, однако позже ее опровергли.

Стало известно, что госпитализированный Алибасов переписал завещание.

В СМИ появилось предположение, что Алибасов пытался покончить жизнь самоубийством, о чем свидетельствует ряд факторов.

Жена Алибасова собралась судиться с производителем "Крота", потому что на этикетке якобы не было указано, что средство нельзя глотать, а артист якобы перепутал средство с йогуртом.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.