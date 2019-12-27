Алене Винницкой – 45 лет: куда пропала и как сейчас выглядит экс-солистка "ВИА Гры"

27 декабря свой день рождения празднует украинская певица, телеведущая и экс-солистка группы "ВИА Гра" Алена Винницкая.

OBOZREVATEL предлагает узнать читателям, как сложилась жизнь артистки после ухода из популярной группы и как сейчас выглядит звезда.

Алена Винницкая bigmir.net

Алена Винницкая родилась в 1974 году в Киеве. Впервые начала писать стихи еще в раннем возрасте, а уже в 1993 году будущая звезда организовывает собственную рок-группу "Последний Единорог".

Однако настоящая популярность пришла к Алене после того, как она в 2000 году стала первой участницей группы "ВИА Гра". Позже к Винницкой присоединилась Надежда Грановская.

Алена Винницкая и Надежда Грановская yandex.ru

Алена Винницкая и Надежда Грановская Люкс ФМ

В дуэте девушки выпускают песню "Попытка №5", которая заняла первые места во многих хит-парадах и была отмечена на многих премиях.

Затем последовали песни "Обними меня", "Я не вернусь" и "Бомба".

Ставка на сексуальность, на которую сделали продюсеры Константин Меладзе и Дмитрий Костюк, явно оказалась выиграшной. Певицы стали одними из самых желанных девушек страны.

Алена Винницкая и Надежда Грановская uznayvse.ru

Тогда же Алена в составе группы "ВИА Гра" принимает участие в съемках мюзикла "Вечера на хуторе близ Диканьки".

кадр из мюзикла

В 2002 году дуэт "ВИА Гра" превращается в трио – в группу приходит Анна Седокова.

Группа "ВИА Гра" paparazzi.ru

"ВИА Гра" uznayvse.ru

А спустя год Алена принимает решение уйти из коллектива и начать сольную карьеру.

И стоит отметить, что сольная карьера Винницкой была не менее успешной. Так, каждый год певица выпускала новую песню, которая становилась настоящим хитом – "Рассвет", "007", "Куклы", "Конверт", "Давай забудем все".

Впрочем, в последнее время Алену все реже можно увидеть на сцене и все чаще – в студии. Сейчас вместе с украинским телеведущим Тимуром Мирошниченко Винницкая ведет шоу об известных людях на канале "Украина" "Зірковий шлях".

Алена Винницкая и Тимур Мирошниченко Instagram @zirkovyi_shlyah

Алена Винницкая и Тимур Мирошниченко Instagram @zirkovyi_shlyah

Алена Винницкая и Тимур Мирошниченко Instagram @zirkovyi_shlyah

На своей странице в Instagram Алена, в отличие от многих коллег, редко публикует новые фотографии и видео.

Алена Винницкая Instagram @alena_vinnitskaya

Впрочем, глядя редкие на снимки Винницкой, можно все же заметить, что артистка не публикует фотографии с мужем Сергеем Алексеевым (Большим), который является и ее продюсером.

Алена Винницкая и Сергей Алексеев bigmir.net

Как оказалось, Алена и Сергей больше не живут вместе. Об этом звезда признавалась в интервью "Отдохни!".

"Сейчас у нас не очень хорошо складываются отношения. Мы близкие люди. 25 лет не вычеркнуть. Но речь не идет просто об отношениях мужчины и женщины. Как бы ни сложилось, мы все равно будем дальше общаться и поддерживать друг друга. Да, это неправильный союз, но мы попытались найти такой формат, который не будет нас травмировать. Я не верю в идеальные отношения. Конечно, хотелось бы накануне юбилея почувствовать нечто большее", – говорила Алена.

Алена Винницкая и Сергей Алексеев clutch.ua

Алена Винницкая Instagram @alena_vinnitskaya

Алена Винницкая Instagram @alena_vinnitskaya

Алена Винницкая Instagram @alena_vinnitskaya

Алена Винницкая Instagram @alena_vinnitskaya

Алена Винницкая Instagram @alena_vinnitskaya

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