Алена Делона "похоронили" заживо: что случилось с бывшим красавцем

В пятницу, 16 августа в поиске Google внезапно взлетел запрос на фразу "Ален Делон умер".

Дело в том, что в июне он перенес инсульт и был госпитализирован с сильными головными болями в Париже, где ему провели операцию.

Ален Делон

После этого дочь Делона Аннушка рассказала о состоянии отца. Это случилось в начале августа, когда здоровье актера уже стабилизировалось.

"Моему отцу очень повезло, и все теперь проходит нормально. И это не случайно, ведь он по характеру – человек-победитель. Ален Делон благодарит свою публику и своих друзей за все те многочисленные послания любви и поддержки, которые они ему направили и которые позволяют ему продвигаться вперед", – рассказывала она.

Тогда Аннушка пояснила, что у отца инсульт сопровождался кровоизлиянием и скоплением крови во внутричерепном пространстве. А сын артиста рассказывал, что жизненные функции не пострадали.

По данным издания Оfigenno, еще в январе прошлого года актер дал интервью, приуроченное к 60-летию карьеры. Тогда он "буквально подвел итоги прожитых лет", вспомнил давно ушедших друзей и семью. Он тогда заявил, что больше не получает удовольствия от жизни.

"Жизнь мне больше ничего не приносит. Я уже все видел, все пережил. Но главное, я ненавижу эту эпоху, меня от нее тошнит", – говорил он.

Мрачные слова актера взволновали тогда родственников, и уже после этого Делон перенес инсульт. Однако буквально через неделю в сети появился снимок актера, который пошел на поправку. В реанимации он провел около трех недель, после чего вернулся в Швейцарию, где проживает последние годы как гражданин. Никаких подтверждений о смерти или новом ухудшении состояния в сети нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Делону провели срочную операцию на бедренной артерии из-за сильных болей в спине и ноге в 2017 году. Актер хорошо перенес процедуру и достаточно быстро оправился.

14 июня 2019 года ряд СМИ распространил информацию, что Делон перенес инсульт.

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