Актрисы СССР, которые прославились детьми: яркие фото

Многие актеры ждут своего звездного часа годами, а некоторым удается прославиться еще в детском возрасте. Так, часто некоторые из них заканчивают карьеру достаточно скоро, а некоторым удается стать настоящими звездами кино.
О самых известных актрисах, которые начали сниматься в кино еще детстве, написал в своем блоге на Live Journal блогер Виталий Дубогрей.
В 8 лет в кино появилась Наталья Селезнева, в роли Сашеньки в фильме "Алеша Птицын вырабатывает характер".
Наталья Селезнева, 1953 год
Настоящая слава пришла к актрисе в фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".
Наталья Селезнева, 1965 год
В 8 лет первую роль сыграла Светлана Немоляева в фильме "Близнецы".
Светлана Немоляева, 1945 год
Узнаваемой ее сделали роли в комедиях Эльдара Рязанова через 30 лет.
Светлана Немоляева в фильме "Служебный роман", 1977 год
Анна Каменкова получила свою первую роль в кино в 6 лет, сыграв в картине "Девочка ищет отца".
Анна Каменкова, 1959 год
Позднее у актрисы было не особо много громких ролей в кино, но она стала мастером дубляжа.
Анна Каменкова
В 9 лет получила свою первую роль Лариса Луппиан. Она сыграла Дзидру в фильме "Ты не сирота".
Лариса Луппиан, 1962 год
Прославилась актриса благодаря фильму "Поздняя встреча".
Лариса Луппиан, 1978 год
10-летняя Наталья Рычагова появилась в картине "Васек Трубачев и его товарищи".
Наталья Рычагова, 1955 год
Слава обрушилась на Наталью Рычагову после выхода фильма "Офицеры".
Наталья Рычагова, 1971 год
Наталья Богунова дебютировала в кино в одиннадцатилетнем возрасте в фильме Игоря Таланкина "Вступление".
Наталья Богунова, 1962 год
Известность ей принесла роль Снегурочки в "Весенней сказке", и учительницы в "Большой перемене".
Наталья Богунова, 1973 год
Елена Проклова появилась на экране в 12 лет, получив главную роль в фильме "Звонят, откройте дверь".
Елена Проклова, 1965 год
Сейчас актрису вспоминают, как стюардессу Ларису Ивановну из "Мимино".
Елена Проклова, 1977 год
В 13 лет Ольга Машная сыграла в фильме "Первые радости".
Ольга Машная, 1977 год
Позже она прославилась благодаря роли в "Гардемаринах".
Ольга Машная, 1987 год
Наталия Белохвостикова попала в кино в 13 лет. Небольшую славу ей принесла роль в короткометражке "Настасья и Фомка".
Наталия Белохвостикова
В 13 лет состоялся кинодебют у Натальи Даниловой в фильме "Завтра, третьего апреля...".
Наталья Данилова, 1969 год
Слава к ней пришла после исполнения роли Вари Синичкиной в картине "Место встречи изменить нельзя".
Наталья Данилова, 1979 год
14-летняя Татьяна Догилева запомнилась в фильме "Отдать швартовы!".
Татьяна Догилева, 1971 год
Будучи школьницей, начала сниматься в кино Елена Цыплакова. 14-летняя девочка сыграла в "Не болит голова у дятла".
Елена Цыплакова, 1974 год
Настоящую славу ей принесла роль Кэтти в "Д’Артаньян и три мушкетера".
Елена Цыплакова, 1979 год
15-летнюю Ларису Удовиченко заметил режиссер Александр Павловский, пригласив на роль школьницы Людмилочки в ленте "Счастливый Кукушкин".
Лариса Удовиченко, 1970 год
Главная роль в карьере актрисы - это Манька Облигация из "Место встречи изменить нельзя".
Лариса Удовиченко, 1979 год
Кинокарьера Любови Виролайнен началась с роли в картине "На переломе".
Любовь Виролайнен, 1957 год
Первая главная роль состоялась гораздо позднее, в 1969 году она сыграла Машу в фильме "Дорога домой".
Любовь Виролайнен, 1969 год
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