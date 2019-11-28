Актеру из России запретили въезд в Украину: источник назвал имя

Российский актер не смог попасть на территорию Украины из-за поездки на аннексированный РФ полуостров Крым. Им оказался Николай Иванов ("Знахарь", "Цезарь").
Пограничная служба на своем сайте не назвала имени актера, но подчеркнула, что он пытался въехать в страну через пункт пропуска "Борисполь".
Источник в правоохранительных органах сообщил OBOZREVATEL имя артиста: "Это Николай Иванов, 1980 года рождения".
Гражданин Российской Федерации прибыл рейсом из Минска, а во время беседы рассказал, что был в Крыму годом ранее. В связи с этим Украина запретила ему въезд сроком на три года.
Ай- Петри! Вроде прошло-то всего-ничего, а уже...🤷♂️...Осень 🍂... Ай-Петри - одно из самых красивых мест, которые я вообще видел...Хорошо, что удалось их туда свозить) Аглая за всеми приглядывает: старшая ) Игнатию нравится, что всем хорошо)Пелагеша побаивается💓Дуня балдеет) Фома, как обычно, полез в стратосферу) #айпетри
Мужчина был отправлен обратно в Минск. В Украину он приехал на кастинг для съемок нового сериала.
Николай Иванов в аэропорту "Борисполь"
instagram.com/nikolayivanooov
Как ранее писал OBOZREVATEL, Министерство культуры Украины внесло четверых российских актеров в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.
Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!