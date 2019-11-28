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29 ноября • обновлено в 11:19
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Актеру из России запретили въезд в Украину: источник назвал имя

18.6т
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Российский актер не смог попасть на территорию Украины из-за поездки на аннексированный РФ полуостров Крым. Им оказался Николай Иванов ("Знахарь", "Цезарь").

Пограничная служба на своем сайте не назвала имени актера, но подчеркнула, что он пытался въехать в страну через пункт пропуска "Борисполь".

Источник в правоохранительных органах сообщил OBOZREVATEL имя артиста: "Это Николай Иванов, 1980 года рождения".

Актеру из России запретили въезд в Украину: названо имя
Новости
Был запрещен: известный белорусский певец собрался в Украину

Гражданин Российской Федерации прибыл рейсом из Минска, а во время беседы рассказал, что был в Крыму годом ранее. В связи с этим Украина запретила ему въезд сроком на три года.

Актеру из России запретили въезд в Украину: названо имя
Актеру из России запретили въезд в Украину: названо имя
Актеру из России запретили въезд в Украину: названо имя
Актеру из России запретили въезд в Украину: названо имя

Мужчина был отправлен обратно в Минск. В Украину он приехал на кастинг для съемок нового сериала.

Николай Иванов в аэропорту "Борисполь"

Николай Иванов в аэропорту "Борисполь"

instagram.com/nikolayivanooov

Как ранее писал OBOZREVATEL, Министерство культуры Украины внесло четверых российских актеров в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

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Автор
Мария Дидык
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Николаев Олег
Николаев Олег
Человек, достойный уважения. Не знал такого актёра, но теперь знаю.
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Kobyakov Sergey
Kobyakov Sergey
Зажатая в безжалостные клещи, по кромке обреченности скользя. – она способна на такие вещи, что и в бреду вообразить нельзя! И нощно нас гнобящие, и денно, опомнитесь! Не сладок ваш удел. Терпение России беспредельно. Но у всего имеется предел....
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4
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Loginov Maxim
Loginov Maxim
Рагули в своём репертуаре
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