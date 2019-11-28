Актеру из России запретили въезд в Украину: источник назвал имя

Российский актер не смог попасть на территорию Украины из-за поездки на аннексированный РФ полуостров Крым. Им оказался Николай Иванов ("Знахарь", "Цезарь").

Пограничная служба на своем сайте не назвала имени актера, но подчеркнула, что он пытался въехать в страну через пункт пропуска "Борисполь".

Источник в правоохранительных органах сообщил OBOZREVATEL имя артиста: "Это Николай Иванов, 1980 года рождения".

Гражданин Российской Федерации прибыл рейсом из Минска, а во время беседы рассказал, что был в Крыму годом ранее. В связи с этим Украина запретила ему въезд сроком на три года.

Мужчина был отправлен обратно в Минск. В Украину он приехал на кастинг для съемок нового сериала.

Николай Иванов в аэропорту "Борисполь" instagram.com/nikolayivanooov

Как ранее писал OBOZREVATEL, Министерство культуры Украины внесло четверых российских актеров в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!