Актера из сериала "Доктор Хаус" нашли мертвым в отеле

Популярный американский актер Берт Беласко, снявшийся в сериалах "Доктор Хаус" и "Правосудие", умер в возрасте 38 лет. Его тело обнаружили в номере отеля в Ричмонде, штат Вирджиния.

Как сообщает издание TMZ, 38-летний артист прибыл на съемки очередного фильма и поселился в отеле, чтобы пройти 14-дневный карантин. Когда девушка Беласко не смогла связаться с ним, то попросила персонал проверить номер. Они нашли тело актера в кровати. На простынях остались следы крови.

По словам отца Беласко, у его сына была смертельная аневризма. На данный момент семья ожидает результатов вскрытия.

Берт Беласко дебютировал на экранах в 2007 году, сыграв эпизодическую роль в сериале "Доктор Хаус". После этого сыграл в более чем 20 кинофильмах и сериалах, среди которых: "Морская полиция: Новый Орлеан", "Останемся вместе", "Правосудие", "Американская принцесса", "Мик", "Остаться в живых", "Супермаркет", "Ки и Пил", "Смола" и ряд других.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США 26 июля в возрасте 83 лет умер актер Джон Саксон, сыгравший в культовом фильме ужасов "Кошмар на улице Вязов". Причиной смерти стали осложнения при пневмонии.