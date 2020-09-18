Адвокат Пашаев подал жалобу на приговор Ефремову

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что подал расширенную жалобу в апелляционную инстанцию на приговор актера по делу о смертельном ДТП.

Об этом сообщает издание "РБК" со ссылкой на юриста. "Я обязан был сделать это. Подал вовремя. Моя работа заканчивается с подачи апелляционной жалобы", — сказал Пашаев.

Напомним, что ранее Ефремов, осужденный на 8 лет колонии общего режима, отказался от услуг Пашаева, поскольку счел, что тот его "подставил". Сейчас у Ефремова новый адвокат Роман Филиппов.

К слову, после оглашения приговора в суде, 8 сентября, Михаила Ефремова доставили в московское СИЗО №5 "Водник", где он пробудет десять дней на карантине. За это время ему подберут камеру и соседей с учетом психологической совместимости, после чего актера доставят в исправительную колонию.

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