"А где грудь?" Каменских взволновала поклонников горячим фото в купальнике

Украинская певица и судья шоу "Х-Фактор" на телеканале СТБ Настя Каменских засветила сексуальную фигуру на новой фотографии.

Так, горячим снимком артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Настя Каменских Instagram @kamenskux

На фото Каменских позирует на пляже в крошечном черном купальнике, которые подчеркнул стройную фигуру звезды. В частности, внимание привлекают длинные стройные ноги Насти, а также тонкая талия.

Впрочем, некоторые поклонники обратили внимание на грудь Каменских. По мнению фанатов, после похудения декольте певицы заметно уменьшилось в размерах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских поразила поклонников откровенным фото, продемонстрировав роскошную фигуру в белье.

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