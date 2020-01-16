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16 января • обновлено в 11:15
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"А где грудь?" Каменских взволновала поклонников горячим фото в купальнике

3.3т
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Украинская певица и судья шоу "Х-Фактор" на телеканале СТБ Настя Каменских засветила сексуальную фигуру на новой фотографии.

Так, горячим снимком артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Настя Каменских

Настя Каменских

Instagram @kamenskux

Новости
"Зачем столько фотошопа?" Каменских показала стройную фигуру в купальнике

На фото Каменских позирует на пляже в крошечном черном купальнике, которые подчеркнул стройную фигуру звезды. В частности, внимание привлекают длинные стройные ноги Насти, а также тонкая талия.

Впрочем, некоторые поклонники обратили внимание на грудь Каменских. По мнению фанатов, после похудения декольте певицы заметно уменьшилось в размерах.

"А где грудь?" Каменских взволновала поклонников горячим фото в купальнике
"А где грудь?" Каменских взволновала поклонников горячим фото в купальнике
"А где грудь?" Каменских взволновала поклонников горячим фото в купальнике
"А где грудь?" Каменских взволновала поклонников горячим фото в купальнике
"А где грудь?" Каменских взволновала поклонников горячим фото в купальнике
"А где грудь?" Каменских взволновала поклонников горячим фото в купальнике
"А где грудь?" Каменских взволновала поклонников горячим фото в купальнике

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских поразила поклонников откровенным фото, продемонстрировав роскошную фигуру в белье.

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Автор
Анна Михно
Персона
Настя Каменских (NK)
Место
Украина
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