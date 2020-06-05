Российская актриса Алиса Фрейндлих призналась, что уже несколько дней плохо себя чувствует.

Так, по словам 85-летней артистки, ее беспокоит сердце. Об этом Фрейндлих сообщила в разговоре с журналистами издания "КП".

Алиса Фрейндлих Фото: 24smi.org

"Извините, мне сейчас трудно разговаривать. Я неважно себя чувствую... Ну, что может случиться у человека, которому в этом году будет 86 лет? Это все возраст. Сердце шалит. Я думаю, ничего страшного. Спасибо вам за внимание!" – сказала Фрейндлих.

Она также добавила, что сейчас находится на самоизоляции в своей квартире в Санкт-Петербурге. По словам актрисы, тест на коронавирус она не делала, поскольку не видит в этом острой необходимости.

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