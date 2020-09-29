69-летний Александр Серов впервые стал дедушкой

Популярный российский певец Александр Серов стал дедушкой – у его дочери Мишель и ее мужа Романа родился первый ребенок.

Радостной новостью поделилась сама Мишель на личной странице в Instagram, опубликовав беременные фото. Она отметила, что стала мамой девочки, которую они с мужем назвали Мией.

"С днем рождения, дочка Мия! Мы с папой тебя очень ждали! Расти здоровой и красивой девочкой, а мы все для этого сделаем!" – написала Мишель.

Примечательно, что появление ребенка стало неожиданностью для всех поклонников – Мишель до последнего скрывала беременность.

"Вот это новость! Крепкого здоровья малышке, а тебе, Мишель, скорейшего восстановления", "Ого, вот это внезапно! Поздравляем от души!", "Мишель, поздравляю вас с рождением доченьки", "Мои поздравления! Ура! Как вам удалось скрыть беременность?", "Здоровья всей вашей семье", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский актер Арнольд Шварценеггер стал дедушкой. У его дочери Кэтрин и ее супруга Криса Пратта родился первый ребенок.