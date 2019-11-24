67-летний Микки Рурк закрутил роман с молодой россиянкой

67-летнего голливудского актера Микки Рурка заподозрили в романе с молодой россиянкой.

Как сообщает Page Six, очевидцы застали актера на свидании с девушкой по имени Ольга в нью-йоркском ресторане Cipriani S.A. Уточняется, что Рурк весь вечер обнимал и нежно гладил спутницу по лицу и шее. Когда актер отлучился, его возлюбленная громко разговаривала по телефону по-русски.

Микки Рурк

Рурк появился в ресторане в необычном костюме ковбоя: в светлых джинсах, расстегнутой рубашке и шляпе. Про девушку звезды пока ничего не известно кроме того, что на вид ей около 25-26 лет.

Микки Рурк

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Микки Рурк удивил поклонников своей новой внешностью после очередной пластической операции. Судя по форме носа, мужчина сделал очередную ринопластику, а также изменил форму лица.

Свои первые пластические операции Рурк сделал после того, как сильно пострадал на ринге во время боксерских поединков.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!