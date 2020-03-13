63-летнюю Андрейченко задержали в Мексике: что случилось

Российскую актрису Наталью Андрейченко арестовала полиция в Мексике из-за нарушения запрета на видеосъемку.

Об этом изданию 7days.ru рассказал PR-директор артистки Ян Трунцев.

Наталья Андрейченко Instagram @natalya_andreychenko

Так, по словам Трунцева, Андрейченко и ее команда проводили съемки на руинах древнего города Майя в Ушмале, где делать это запрещено. Проезжавшие мимо полицейские, заинтересовались группой людей и остановились.

Однако, как оказалось, внимание правоохранителей привлек другой момент: полицейские увидели, как оператор снимает микрофон с одежды Андрейченко, и предположили, что он ее домогается.

"Они спросили, мол, не пристают ли к женщине. И тут мы сделали глупость, сказав, что никто ни к кому не пристает, мы просто снимаем видео для проекта. Узнав, что мы ведем съемку, не имея на то разрешения, полицейские сразу забрали Наталью и всю съемочную группу в участок", – говорит Трунцев.

Наталья Андрейченко Instagram @natalya_andreychenko

Однако вскоре, как говорит Ян, всю команду отпустили:

"Наталья вела себя очень экспрессивно, говорила о домашнем кино, о том, что ее ждут дети. Это настолько ошарашило сотрудников органов, что они нас отпустили. Если бы они нашли засунутый в объемную сумку Натальи квадрокоптер, она села бы в тюрьму. Об этом успел шепнуть по дороге член группы, постоянно проживающий в Мексике".

Наталья Андрейченко 5tv.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Наталья Андрейченко, которая якобы исчезла в Мексике, набросилась с критикой на поклонников, обвинивших ее в "неудачном хайпе".

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