62-летняя певица Зарубина решила переехать в США к незнакомому жениху

Известная российская певица Ольга Зарубина решила переехать в США к будущему мужу.

Об этом сообщает издание StarHit. По словам инсайдеров, со своим новым избранником 62-летняя артистка познакомилась в соцсетях, но никогда не общалась с ним вживую. Имя избранника певица не раскрывает, указав лишь, что "он тоже артист" и трепетно к ней относится.

"Он тоже артист... Но я про него ничего не знала, до того как мы начали общаться. А вот он за моим творчеством внимательно следил и очень трепетно ко мне относится. Он уже говорил мне о свадьбе", – рассказала Зарубина.

Уже в октябре исполнительница хита "На теплоходе музыка играет" планирует поехать в Америку, чтобы наконец-то познакомиться с возлюбленным. Однако, о возможном замужестве Зарубина говорит с осторожностью.

"Мы уже не в том возрасте, чтобы прыгать в омут с головой... Поэтому, во-первых, я должна буду иметь личное пространство. Это не про то, что я могу встречаться с другими мужчинами, об этом не может быть и речи. Это про то, что два взрослых человека дают друг другу условную свободу. И второй критерий, наиболее важный для меня – доброта. Потому что злых людей я в своей жизни повидала много, мне хватило", – подытожила певица.

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