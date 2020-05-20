60-летний Николаев растрогал домашним видео с 4-летней дочкой

60-летний российский певец Игорь Николаев опубликовал новое видео со своей маленькой дочкой, 4-летней Вероникой.
Ролик появился на личной странице артиста в Instagram.
Игорь Николаев с женой и дочкой
starhit.ru
Так, сначала на видео Вероника показывает своему отцу, что она взяла в бассейн. А затем в кадре Николаев с дочерью плескается в бассейне с необычными фотообоями, которые создают атмосферу морского простора.
"Иллюзия океана в домашних условиях или сбор в сауну – дело серьезное", – подписал ролик музыкант.
Примечательно, что поклонники пришли в восторг от нового видео Николаева. В комментариях пользователи засыпали отца с дочерью комплиментами. Оценила ролик даже Алла Пугачева.
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