60-летний Антонио Бандерас заразился коронавирусом: как себя чувствует звезда

60-летний испанский актер и сердцеед Антонио Бандерас заявил, что заразился коронавирусом.

Об этом знаменитость сообщил в день своего рождения, 10 августа, на своей странице в Instagram. Актер рассказал, что вынужден праздновать день рождения в изоляции из-за болезни.

"Я чувствую себя относительно хорошо, просто чувствую усталость, чем обычно. Я уверен, что как можно скорее поправлюсь", – отметил актер.

Антонио Бандерас заразился коронавирусом Filmz.ru

Знаменитость также добавил, что во время изоляции дома будет больше читать, писать, отдыхать и продолжать планировать свою жизнь.

Отметим, что Антонио Бандерас – первый испанский актер, получивший признание в Голливуде. Он снялся в фильмах "Отчаянный", "Соблазн", "Роковая женщина" и др.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезда "Великого Гэтсби" Амитабх Баччан 11 июля был госпитализирован с сыном в больницу в Индии из-за коронавируса. 77-летний индийский актер признался, что уже полностью выздоровел и покинул клинику.